كريس هيمسوورث يحدث بلبلة بحركاته الغريبة في حديقة

متابعة بتجــــــــــــرد: أثار النجم العالمي كريس هيمسوورث ضجة كبيرة في وسائل الاعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدظهوره بمظهر عفوي وهو يقوم بحركات راقصة مضحكة لا يمكن توقعها منه بالتحديد.

واشار موقع “دايلي ميل” البريطاني الى ان النجم الاسترالي قرر قضاء يوماً كاملاً برفقة أسرته وأبنائه في إحدى الاماكن التي تشبه الحديقة العامة، وظهر في المقطع وهو يرقص بحركات غريبة ويرقص بطريقة مضحكة ويمازح من خلالها اولاده، وذلك بعد انشغاله عنهم لوقت طويل.

واكد الموقع ان كريس هيمسوورث كان يلعب مع ابنه الأكبر لعبة الغولف ومن بعدها بدأ يرقص وبيده العصا الحديدية بطريقة كوميدية، الامر الذي تحدث بلبلة كبيرة وتفاعلا واسعا لين المتابعين الذين اثنوا على طرافته وعلاقته المثيرة مع ابنته.

كذلك نشر كريس مقطع فيديو لابنه وهو يقذف الكرة في ملعب الغولف وصورها وهي تخرج من فمه بطريقة كوميدية الأمر الذي لاقى إعجاب المتابعين بقوة وانهالت عليه التعليقات والإعجابات.