درة تضطر لترك شهر العسل لهذا السبب

متابعة بتجـــــــــــــرد: اضطرت النجمة درة لترك شهر العسل والدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية، بسبب تصوير حكايتها “في الحب سوا” من مسلسل “إلا أنا”، المقرر عرضه قريباً على قنوات dmc، وتعود إلى القاهرة بعد انتهاء التصوير لتستكمل باقي مشاهدها في الحكاية.

و”في الحب سوا” تعد الحكاية الثامنة من حكايات المسلسل، وتقدم درة دور فتاة تقع في حب رجلين أحدهما يخدعها ويخسرها ويحاول العودة في منافسة مع رجل آخر، والحكاية من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل.

أما مسلسل “إلا أنا”، كان يضم في البداية ست حكايات لتصبح بعد ذلك ثماني حكايات تم عرض سبع منها حتى الآن، هي “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم “لازم أعيش” بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية “ربع قيراط” لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

وكان زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد تحدث عن زواجه منها وكتب عبر حسابه في إنستغرام: “عندما يحين لروحين أن تلتقيا، فإن التوقيت والظروف كلها غير قادرة على تغيير الأمر، فيصبحان فجأة مغناطيسا لبعضهما البعض وعلى الرغم من جهودهم لمحاربته، يتلاعب الكون بطريقة ما بكل شيء لصالحهما. وفي تلك اللحظة، عندما يستسلمان أخيراً يولد حب جديد”. لترد درة على كلام زوجها بقلب.