منى زكي تلبّي طلب الطفلة “طاطا”

متابعة بتجـــــــــرد: حلّت الطفلة رضوى نبيل عبدالرؤوف والتي نالت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم “طاطا”، ضيفةً على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، وصرحت برغبتها في التمثيل مع الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي.

بدورها، عبّرت الفنانة المصرية عن سعادتها بهذه الأمنية، حيث أعادت نشر أمنية الطفلة التي تعاني مرض “العظام الزجاجية” عبر خاصية الستوريز الملحقة بحسابها على “إنستغرام” وكتبت معلقةً: “يا قمر أنتي تنوري أي حد”.

من ناحية أخرى، عادت منى إلى السينما مجدداً بعد غيابها عن دور العرض لمدة أربع سنوات منذ عرض فيلمها “أسوار القمر”، حيث يُعرض حالياً أحدث أفلامها “الصندوق الأسود”، وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل، وإنتاج غابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.

وكانت منى قد صرحت بأن فيلم “الصندوق الأسود” ليس هو ما أعادها إلى السينما حيث انتهت من تصوير فيلم “العنكبوت” مع أحمد السقا قبله، لكن “الصندوق الأسود” عرض أولاً.