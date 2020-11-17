أحمد سعد يوضح أسباب حذف صوره مع خطيبته

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره بحذف صوره مع خطيبته رغم أنه لم تمر سوى أشهر بسيطة على إعلان خطوبته على منسقة الأزياء علياء بسيوني، امر الذي حير الجمهور حول حقيقة انفصاله عنها دون ذكر أي تفاصيل.

وقام سعد بحذف كل الصور التي جمعته بعلياء كما ألغى متابعتها عبر حسابه بتطبيق “إنستغرام”، ذلك بعد أيام من تعبيره عن حبه لها في لقاء مع برنامج “The Insider بالعربي”.

وفي تصريحات صحفية له أكد أحمد سعد أنه حذف الصور ولكن ليس بسبب انفصاله عنها إنما بسبب خوفه من الحسد حيث فوجئ بأن كل المواقع تستخدم تلك الصور في أي أخبار تخصه وهو الأمر الذي وضعه في ضيق، فقرر أن يحذف تلك الصور والفيديوهات حتى يبعد عين الحاسدين عنهما.

وأكد سعد أنه مستمر في خطوبته وانه قرر أن تكون الصور في بيته لا على مواقع التواصل.

ومن بعدها نشر مقطع فيديو من داخل سيارته وروّج لأغنيته الجديدة “يا بخته”، وظهر بغاية الراحة والسعادة وهو يقدم الأغنية.

يشار إلى أن سعد احتفل بخطوبته على منسقة الأزياء علياء بسيوني في 20 آب (أغسطس) الماضي.