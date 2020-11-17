شكرا لقرائتكم خبر عن "الآنسة فرح" يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقات الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "الآنسة فرح" قائمة تريند محرك البحث جوجل، بعد بدء عرض أولى حلقات الجزء الثانى الأحد الماضى، على إحدى المنصات الالكترونية، حيث احتفل أبطال المسلسل بانطلاق عرض الموسم الثاني السبت الماضى فى سينمات جالاكسى وكايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة.

تستكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، حيث تغير مجرى حياتها بعد تعرضها لحادث، وتبدأ أحداث الحلقة الأولى من الموسم جديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

وكان المخرج وائل فرج قد رفض التحدث عن توقعاته بشأن الموسم الثاني قبل عرضه، موضحًا أنه يتمنى أن يحقق المسلسل نجاح أولا.

مسلسل "الآنسة فرح"، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد ومحمد كيلاني ورانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، والعمل من إنتاج شركة S Productions من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.