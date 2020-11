شكرا لقرائتكم خبر عن تميمة حظ روبرت دى نيرو وليوناردو.. 7 معلومات عن مارتن سكورسيزى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن، اليوم الثلاثاء، مع احتفال أسطورة الإخراج على مستوى العالم مارتن سكورسيزى بعيد ميلاده الـ78، بعدما حفر اسمه كواحد من أهم المخرجين الذين مروا على صناعة السينما وكانت نظرته شاهدة على تطورها، وخلال هذا التقرير نسلط الضوء على 7 معلومات عنه، وهى كالتالى:

1- بدأ شغف سكورسيزى بالأفلام منذُ أن كان صغيرا، حينما بدأ برسم القصص المصوّرة وهو بعمر الثّامنة الأمر الذى دلّ على امتلاكه مستقبلٍ مميّزٍ.



سكورسيزي

2- انتهى من إخراج أول أفلامه عام 1968 باسم Who’s That Knocking at My Door؟.

3- لم يحقق الفيلم النجاح المنشود، حيث انتظر 10 سنوات لكى يبدأ بدايته الفعلية فى عالم السينما من خلال تحفته السينمائية Taxi Driver.

4- رغم أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً ورشح إلى 4 جوائز أوسكار إلا أنه لم ينل أياً منها.

5- صنف الفيلم فيما بعد فى المركز الـ52 بترتيب أهم الأفلام الأمريكية فى التاريخ.

6- اشتهر بالتعاون مع ليوناردو دى كابريو وروبرت دى نيرو كأكثر نجمين عمل معهما فى تاريخه الفنى، كما كان شاهد على نجاحاتهما الهائلة، والدليل فيلمه الأخير الايرلندى.

7- عانى سكورسيزي خلال طفولته من حالة شديدة من مرض الربو، ما أثر على مشاركتهِ لأقرانِه بالريّاضات المتنوّعة، فأمضى مُعظم وقته أمامَ التّلفاز وفي دورِ العرض.