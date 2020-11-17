شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم فعاليات شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يتضمن برنامج اليوم الثانى ندوة عن الفنانة الراحلة سناء جميل حامل اسم الدورة، فى تمام الثانية عشر ظهرا، يتحدث فيها الإعلامى والكاتب الصحفى مفيد فوزى والفنانة سميحة أيوب.

ويقام فى الواحدة والنصف ظهرا مؤتمر صحفى للفنانة حنان مطاوع، يديره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

بينما يقام المؤتمر الصحفي الخاص بالفنان بيومي فؤاد في الثانية والنصف ظهرا، ويديره أيصا الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

وتبدأ العروض المسرحية اليوم في الخامسة والنصف مساء بالعرض المسرحى الإسبانى "أبى رجلاً" المشارك فى مسابقة العروض الكبرى، وفي السابعة مساء العرض اللبناني "قوم يابا" المشارك في مسابقة المونودراما، وذلك بقصر ثقافة شرم الشيخ.

بينما يشهد المسرح المكشوف بالسوق القديم في العاشرة مساء العرض المسرحى المصرى "أغنية على الممر" المشارك فى مسابقة محور الشارع والفضاءات غير التقليدية.