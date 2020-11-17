شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد مارتن سكورسيزى.. 5 أفلام لعبقري هوليود وأستاذ نجومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الثلاثاء، مارتن سكورسيزي الذى يعد واحدا من أفضل المخرجين حول العالم بعيد ميلاده الذى يتزامن مع الـ 17 من شهر نوفمبر، حيث يعتبر مدرسة في حد ذاته ويسعي نجوم هوليود للعمل معه بعدما صارت أفلامه بصمة في تاريخ الصناعة بصفة عامة، ولها تأثيرها على كل من يعمل معه بصفة خاصة مثلما يظهر في التقرير التالي الذى نرشح فيه مجموعة من أفضل أفلامه لمشاهدتها.



سكورسيزي

Taxi Driver(1976).

يتتبع فيلم Taxi Driver قصة "ترافيس بيكل" المحارب السابق غير المستقر عقلياً الذي يعمل سائقاً لسيارة أجرة، الذي تتملكه الرغبة في تطهير مدينته من أوجه الفساد الغارقة، تدفعه تلك الرغبة وما يُعانيه من خلل نفسي للإقدام على بعض الأعمال غير المتوقعة، مما يضعه في سلسلة من المآزق ويُعرضه للعديد من المفارقات.

واحد من أهم أفلام السينما العالمية لـ martin scorsese

The Aviator(2004)

ينتمي فيلم The Aviator للمخرج martin scorsese إلى تصنيف أفلام السيرة الذاتية الدرامية وهو يسلط الضوء على المسيرة الحافلة لرجل الأعمال الفذ "هوارد هيوز" بدايةً من عقد العشرينات وحتى أواخر الأربعينات، والذي حقق أثناءها نجاحات كبيرة في عدة مجالات صناعية واستثمارية حتى صار يصنف كأحد الرواد في مجالي الطيران وصناعة السينما.

The Irishman(2019)

أحداث فيلم The Irishman لـ مارتن سكورسيزى تبدأ داخل إحدى دور رعاية للمُسنين حيث يُقيم "فرانك شيران" -المُلقب بالأيرلندي- والذي يُجري حواراً مع أحد المُحررين، ويكشف من خلاله عن كيفية انضمامه إلى عصابات المافيا وما قام به من أعمال إجرامية على مدار سنوات طويلة، ويكشف طبيعة علاقته بالنقيب العمالي البارز "جيمي هوفا" الذي اختفى في ظروف غامضة.





Casino(1995)

يُعد فيلم Casino -إنتاج 1995- أحد أشهر أفلام مارتن سكورسيزى التي تطرقت إلى العالم الخفي لعصابات المافيا في تاريخ السينما بشكل عام وأحد أشهر أعمال مارتن سكورسيزي بصفة خاصة، وقد ضم طاقم البطولة الثلاثي "روبرت دي نيرو" و"جو بيشي" بالإضافة إلى "شارون ستون" التي تلقت ترشيحاً للأوسكار عن تجسيدها لشخصية الزوجة الخبيثة المتغطرسة.

Shutter island

في إطار من الغموض والتشويق والإثارة تدور أحداث فيلم جزيرة شاتر Shutter island أو الجزيرة المغلقة للمخرج martin scorsese، وهذا الفيلم يستند إلى رواية للكاتب الشهير دنيس ليهان ، حيث يقوم الممثل الشهير ليونارد دي كابريو بدور مارشال يحقق في منشأة للطب النفسي ويدعى تيدي دانيلز .

والذي يحقق في اختفاء مريضة من مستشفى أشكليف في بوسطن بجزيرة شاتر ، وفجأة يقطع الإعصار البر الرئيسي للجزيرة عودته قبل أن يتضح في النهاية أنه هو المريض في إطار من التشويق.