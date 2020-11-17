هاجمت عبدالرحمن أبو زهرة واتهمت سماح أنور بقهرها .. حكايات عفاف مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة عفاف مصطفى بعيد ميلادها اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر، وتُعد واحدة من الفنانات اللاتي شاركن في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

ويستعرض "الخليج 365"، في التقرير التالي أبرز المعلومات والحكايات عن الفنانة عفاف مصطفى:

- بدأت عفاف مصطفى مشوارها الفني في ثمانينيات القرن العشرين، من خلال عدد من الأدوار الثانوية في السينما والمسرح والتليفزيون.

- شاركت في أعمال مسرحية منها: "الغبي وأنا، السنيورة تكسب"، وأفلام مثل: "إلى من يهمه الأمر، تيتو، عصابة الدكتور عمر، عصافير النيل، ساعة ونص".

- كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها: "الرجل والحصان، رأفت الهجان، لقاء على الهوا، نسيم الروح، ملكة في المنفى، إمبراطورية مين، حلاوة الدنيا رمضان كريم ولد الغلابة مملكة الغجر وغيرها.

- لديها ابنة تعمل بالمجال الفني اسمها ياسمين رحمي، والتي شاركت في فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبدالعزيز.

- شنت عفاف مصطفى هجومًا حادًا على الفنانة سماح أنور، بعد ظهور الأخيرة في إحدى البرامج لتشتكي حذف مشاهدها في فيلم شاركت به، لتهاجمها عفاف عبر حسابها بـ"فيس بوك"، متهمة أياها بسرقة دورها في فيلم "يوم للستات" والذي كان من المفترض أن تقوم بتجسيده، قبل أن تفاجأ بفسخ التعاقد معها واستبدالها بسماح أنور، قائلة: "الزميلة الفنانة سماح أنور يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، من ساعتين وفي برنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي تقولين عن الوسط الفنى مافيهوش صاحب يتصاحب، وتتكلمين عن الغدر بمناسبة حذف دورك كله من الفيلم، أين هذه الشعارات عندما قبلتي تأخدي دور (أسمهان) اللى هو فى الاصل دوري في فيلم (يوم للستات) وأنتي تعلمين أني ماضية عقد على الدور وتسلمت نسخة الفيلم وعملت بروفات مع السيدة المريضة نفسيًا والتي وجهتني لزيارتها الأستاذة كاملة أبو ذكري والإنتاج للجلوس معها فى منزلها كي استدعي شخصيتها وحركاتها وقت التصوير".

وتابعت: "عملت بروفات مكياج وملابس تقولين أنك كنتي هتاخدي أوسكار على الدور.. أنا كمان يا سماح كنت هحلق شعري بناءً على توجيهات المخرجة وكنت برضه هاخد أوسكار لو صورته لأن مخرجة الفيلم كانت هتوجهني بخبرتها وهتعمل مني ممثلة ذات قيمة كبيرة".

وأضافت: "أنا بكيت كثيرا عندما علمت أنني استبدلونى بيكي، واستعوضت ربنا، ولعلم الجميع وأنا على ثقه تامة إن كامله أبو ذكري لم تستبدلني وأنا عارفة مين اللي عمل كدة مجاملة ليكي يا سماح، إنتِ زميلة محترمة واسم كبير.. بس هل نسيتي إنك كنتي ولسنين طويلة جارتي في نفس العمارة، وكنتي زمان من عشرات السنين تتعالي عليا وتحسين بالفوقية لأنك نجمة وأنا كنت مغمورة، هل تنكري أنني كنت طول جيرتنا إنسانة في حالي لكن ودودة مع الناس وقت اللزوم".

- في موقف آخر، هاجمت عفاف مصطفى الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بعدما وجه رسالة للعديد من المخرجين والمنتجين بشأن قلة أعماله، وقالت: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات، خصوصًا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات مابيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان".

وأضافت قائلة: "ولك وقائع عديدة مؤسفة وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتتدخل في شئون المخرج والإنتاج وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الأكسجين من اللوكيشن".

واختتمت عفاف مصطفى رسالتها: "ده غير العنجهية والتعالي في اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل، أنت ممكن تخدع الجمهور؟. لكن فيه اللي يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغولة يغولة عينك حمرة، جاي دلوقتي تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا".

انتقاد عفاف مصطفى الحاد للفنان القدير لم يمر مرور الكرام وواجهت على أثره العديد من الانتقادات اللاذعة ما دفعها للخروج والاعتذار على الهواء من خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، قالت فيها: " أعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، واعتذر لبنتى ياسمين على اللى حصل، وبقولها أنا آسفة إنى عملت كده ومش هنتقد حد تاني"، لافتة إلى أن ابنتها قاطعتها منذ نشرها بوست انتقدت فيه الفنان أبو زهرة، وبكت بشدة وطلبت منها أن تتركها وحدها.

وأوضحت أنها خلال رمضان الماضى لم تعرض عليها أعمال سوى عمل واحد فقط وكانت تظهر فيه كضيف شرف فقط، على عكس ما كان يحدث في الأعوام الماضية، حيث كانت تشارك فى أكثر من 12 عملا فنيا، مشيرة إلى أنها لجأت لموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وكتبت فيه شكوتها المتعلقة بهذا الأمر.

وتابعت قائلة : "والله العظيم بقالى 4 أيام مبنامش، الدنيا اتقلبت والعالم كله بيكلمنى، وتلقيت مكالمة من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى وطلب مني أشيل البوست، شيلته في لحظتها، وأنا أقسم بالله أنا ماكنت أعرف كلمة تريند يعنى إيه، لاقيت الناس بتقولى ركبت التريند".

وقالت: "أنا عندى 60 سنة، الناس اللى بتقول إني عاوزة اتشهر، هو أنا عندي صحة للشهرة ده أنا ضغطي عالي".

- وفي لقاء سابق لها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا"، قالت عفاف مصطفى أنها تمثل منذ 28 عامًا، وطيلة هذه الفترة كانت تذهب للمنتجين والمخرجين للحصول على أدوار: كل الناس رفضوا يدوني أدوار لحد ما قابلت الاستاذ سمير سيف وإداني دور في مسلسل "الدم والنار"، وبعد كدا بقيت بسوق لنفسي وأقول أنا شغالة في مسلسل مع الأستاذ سمير سيف" وخلال الحلقة دخلت عفاف مصطفى في حالة بكاء شديدة مؤكدة إنها كانت تتلقى الرفض بالسعي كما أن ابنتها "ياسمين"، كانت دافع قوي بالنسبة لها لتكملة مشوارها الفني والسعي خلفه.