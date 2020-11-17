فنانة انهارت وآخر قبّل يدها.. ماذا فعل النجوم حينما رأوا مجسم رجاء الجداوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

أقيم مساء الاثنين، حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، بمشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة.

وشهدت السجادة الحمراء مفاجأة أعدتها إدارة المهرجان، حيث نُصب مجسم للفنانة الراحلة رجاء الجداوي تخليدا لذكراها.

وتباينت ردود فعل النجوم حينما شاهدوا مجسم النجمة الكبير الراحلة، ومنها:

النجم محمد رمضان حينما شاهد مجسم رجاء الجداوي ذهب إليه وقبّلها، وهو نفس ما فعله الفنان الشاب خالد أنور.

أما الفنانة صابرين فذهبت لالتقاط الصور مع الراحلة، وشاركها اللحظة الفنان شريف منير والذي قبّل يد الجداوي، في حين أن الفنانة رحاب الجمل دخلت في نوبة بكاء بمجرد رؤية المجسم.

من بين الحضور كانت أميرة حسن مختار، ابنة رجاء الجداوي، والتي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع مفاجأة الحفل مجسم والدتها، وهو نفس ما فعله لاعب الأهلي مؤمن زكريا وزوجته.

الفنانة ليلى عز العرب ذهبت لاحتضان الراحلة الجداوي، وهو نفس ما فعلته النجمة نيللي كريم، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والإعلامية دعاء عامر.

وانطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.