تراند اليوم : فنانة شهيرة تستعين بفتوى لـ " بن تيمية " للدفاع عن والدتها الفنانة بعد تصرفها المثير للجدل

استعانت الفنانة رانيا محمود ياسين بفتوى منسوبة لـ " بن تيمية " للدفاع عن والدتها الفنانة شهيرة بعد إعلان خروجها في لقاء تلفزيوني قبل انتهاء عدتها عقب وفاة زوجها الفنان محمود ياسين.

ونشرت رانيا صورة من فتوى لـ بن تيمية يجيز فيها الخروج للمرأة المعتدة لحاجة طالما سوف تبيت في منزلها.

وعلقت على الفتوى قائلة : ده رد علي العدد الكبير الي داخل يفتي عندي في الدين شكرا جزيلا لحضراتكم بس الدين يسر وليس عسرا واخترت لكم الامام ابن تيميه علشان محدش يقولي شيوخ اخر زمن اهو جبتلكم شيوخ الزمن العتيق شكرا مره تانيه لحضراتكم.