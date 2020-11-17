عودة سنجار للانتقام.. أحداث نهضة السلاجقة العظمى الأكثر بحثًا بالسعودية

تصدرت نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 8 محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بعد نجاح الحلقات الأولى منها في جذب انتباه المشاهدين بمختلف دول الشرق الأوسط خاصة من عشاق المسلسلات التركية التاريخية.

وتقوم الكثير من المواقع الإلكترونية ببث الحلقات مترجمة باللغة العربية لجمهور الدول العربية، الأمر الذي يزيد من جمهور تلك المسلسلات، وبعد الأحداث الساخنة التي وقعت بالحلقة السابقة من محاولات لقتل سنجر الذي سيكون فيما بعد السلطان أحمد سنجر، والتي جاءت على يد غوريوس، وتورط ميخائيل، وتوعد سنجر لمن حاول قتله والغدر به، وأنتظر المتابعين الحلقة الثامنة بفارغ الصبر لمعرفة الأحداث الجديدة.

يذكر أن مسلسل نهضة السلاجقة العظمى تدور احداثه حول فترة حكم الدولة السلجوقية، خلال فترة تولي ملك شاه للبلاد، وكيف وصلوا للحكم وما واجهوه من صراعات ومؤامرات، بجانب الفتوحات

والحروب التي خاضوها وفترة الازدهار التي لحقت بتلك الفترة.

مواعيد عرض مسلسل نهضة السلاجقة العظمى

تُعرض حلقات مسلسل نهضة السلاجقة العظمى على قناة TRT التركية، بشكل أسبوعي كل يوم إثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت منطقة المغرب العربي، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والأردن، فلسطين، سوريا، العراق، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

فيما طرحت الحلقة الأولى من مسلسل نهضة السلاجقة في نهاية سبتمبر الماضي ليقدم لجمهور "قيامة عثمان" و"ارطغرل"، بجانب مسلسل "حريم السلطان"، و"السلطان عبد الحميد"، هذا المسلسل الجديد لينضم لمكتبة المسلسلات التركية التاريخية الأكثر مشاهدة بالوطن العربي.

لمشاهدة نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 8

يستطيع جمهور مسلسل نهضة السلاجقة العظمي التركي استقبال القناة العرضة له على التردد 11042 من خلال القمر الصناعي تركسات Turksat 42°E بمعامل تصحيح خطأ 5/6 ومعدل ترميز 8400.

كما يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات، بتردد 11257، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

أما استقبالها على القمر الصناعي عرب سات، سيكون التردد 12073، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3.

أبطال مسلسل نهضة السلاجقة العظمى

يضم مسلسل نهضة السلاجقة العظمى نخبة كبيرة من نجوم تركيا منهم بطل المسلسل بورا أولوسوي، الذي سيجسد دور السلطان ملك شاه، والفنان غوركان أويغون المعروف عربيًا بإسم "ميماتي" ويلعب شخصية حسن صباح زعيم الحشاشين، وهو قائد عسكري وسياسي كبير يلقب بشيخ الجبل، كما يجسد الفنان أكين كوتش شخصية السلطان أحمد سانجر، وهو السلطان السادس وآخر سلاطين السلاجقة العظام، بالإضافة إلى الفنانة خديجة شنديل، التي تقوم بدور تركان خاتون أقوى نساء الدولة السلجوقية، بجانب كلا من جمال توكتاش، سيفدا أرغينجي، إيلكر كزماز، عثمان سونانت، ومحمد أوزغور.