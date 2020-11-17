كورونا يُجبر نتفليكس على وقف Dear White People

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة نتفليكس وقف إنتاج مسلسل Dear White People، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن مسلسل "Dear White People"، صدر قرار بوقف إنتاجه رسميا بسبب رصد مجموعة من الحالات المصابة بكورونا بين طاقم العمل به.
وتم اكتشاف الإصابات أثناء تصوير الموسم الرابع والأخير منه، قبل أن تقرر نتفليكس وقف إنتاجه رسميا، بعد أن تم التأكد من إيجابية اختبارات كورونا لعدد من العاملين بفريق الإنتاج.
وكان من المقرر بداية العمل على إنتاج الموسم الرابع من المسلسل في ربيع العام الجاري، غير أن انتشار جائحة كورونا أدت لتأجيله.
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