شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم ينتهى من تسجيل أغنية سينجل بعنوان "ميزة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم حكيم أمس الأحد، من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان"ميزة"، من كلمات صلاح مندي، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، وهندسة صوت أحمد جودة، ومن المقرر أن يتم طرحها في أوائل شهر ديسمبر المقبل.

وحصلت ”الخليج 365” على كلمات الأغنية قبل طرحها، والتى تقول : اللي يعيشها بيضحك..دايما يرتاح باله.. واللي يبوز واللي يكشر مالنا وماله..دلع نفسك دلع..خلي الحزن يولع..فرح قلبك واللي يضايقك..قوله يروح لحال.

وكان النجم حكيم قد تمكن من تحقيق إنجاز كبير هذا الشهر بتواجده في حفلتين باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيدة الـ47 الأولى شارك بها في المنصة بمدينة نصر، أما الثانية فكانت في مدينة الجلالة بالعين السخنة.

وحقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عددا من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.

يذكر أن حكيم سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى فى العالم، منهم الموزع كوينسى جونز، مكتشف مايكل جاكسون، نارادا مايكل وستيفى وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، جوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامى من إنجلترا، بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسينى، كليب "تيك توك" مع النجم محمد رمضان، والذى طرحه خلال الفترة الماضية.