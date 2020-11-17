شكرا لقرائتكم خبر عن "إوعى".. مروة اللبنانية تسجل أغنية جديدة بتوقيع حمادة عصمت (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة مروة اللبنانية من تسجيل أغنية جديدة بعنوان"إوعى"، من كلمات أحمد خيرى، وألحان الراحل كريم عفيفى، وتوزيع حمادة عصمت، ومن المقرر أن يتم طرحه في رأس السنة.

من ناحية أخرى طرحت مروة مؤخرا أغنيتها الجديدة "باى باى"، على قناتها على اليوتيوب، وهي الأغنية التي شاركت في تأليفها وألحانها مع فريق "عنبر 13" الذين يشاركونها الغناء والاستعراض، توزيع موسيقي مادو.

يذكر أن آخر أعمال مروي مسرحيتها الجديدة "عبد الموجود ع الداون لوود" مع الفنان علاء مرسى وأحمد سلامة وجمال عبد الحميد وأحمد زهران ومصطفى إمام والماسة منى السعيد، من تأليف أيمن العوضى، وديكور أحمد عبد العزيز، والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى، إخراج حسام الدين صلاح.