رانيا يوسف: الخيانة تركيبة كونية في صنف الرجالة كله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" يتضمن العديد من المواقف الطريفة والخزعبلية.

أضافت رانيا، في تصريحات لبرنامج "MBC Trending" عبر قناة mbc4، أن أسرة العمل أصبحت عائلة واحدة بالفعل، مستكملة: "بتعامل مع عارفة عبد الرسول إنها أمي بجد، وأسماء أبو اليزيد بنتي بجد، بقالنا سنة مع بعض واتعودنا خلاص على بعض".

أما عن دورها في مسلسل "شارع 9"، فقالت رانيا يوسف إنها تتعرض فيه للخيانة، متابعة: "وده مش في (شارع 9) بس، ده في الحياة عادة وده الطبيعي، أنجلينا جولي اتخانت إيه المشكلة يعني".

واصلت: "الخيانة مش بسبب عيب في الست، دي تركيبة في صنف الرجالة كله، ده الطبيعي يعني، دي التركيبة الكونية والجزئية والفعلية للصنف الرجالي كله وده طبيعي".

وتشارك رانيا يوسف في الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" بطولة: أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي، ويستكمل وائل فرج الموسم الثاني.