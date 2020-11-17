محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان مصطفى درويش جمهوره ومتابعيه صورة له رفقة الفنانة ريهام عبدالغفور من كواليس حكاية "ربع قيراط" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

وعلق "درويش"، على الصورة قائلًا: "متهورة بس بحبك"، وهي الجملة التي قالها الفنان تامر حسني خلال فض خلافه مع زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

حكاية "ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وهي من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان.

كانت هذه تفاصيل خبر على غرار تامر حسني.. مصطفى درويش لريهام عبد الغفور: متهورة بس بحبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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