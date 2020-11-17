شيما صابر: تامر حسني بيعلّم رجالة كتير أوي دروس متنتهيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

علّقت الإعلامية شيما صابر، على رسالة المطرب تامر حسني لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، والتي أكد فيها استمرار علاقتهما وحبهما بعد أيام من إعلانها انفصالهما.

وكتبت شيما عبر حسابها على موقع "تويتر" مشيدة بتعامل تامر مع زوجته في صلحهما، قائلةً: "تامر حسني في طريقة احتواء زوجته ورده عليها بيعلّم رجالة كتير أوي دروس متنتهيش.. من زمان وأنا بشوفه حقيقي مثال للشخص الذكي الناجح صاحب المواقف المدروسة.. تحية على إحساسه بالمسؤولية كونه شخص ملهم في هذا المجتمع".

وكان تامر حسني قال في رسالته لبسمة بوسيل اليوم الاثنين: "بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودانك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل وللبعد فترة".

وأضاف تامر :"المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي، وأم ولادي أنا سندك وظهرك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير، ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة بينهم، ويا ريتها مشكلة أصلا، وربنا جعل ما بينا مودة ورحمة، عشان كده للأسف أنتي عارفة إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم بس إنتي اللي هتخلصي، من فكرة إنك تسمعيهم، مع إنك مكنتيش كده".

وتابع: "يا ريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وأنا واثق إنك زعلانة دلوقتي إنك كتبتي كده، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب الإنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام دا يكون بينا لكن إنتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبينا أغلى ما فيها ربنا يخلينا لينا ويخليهم لينا، يارب، متهورة بس بحبك".

وردت بسمة بوسيل على رسالة تامر حسني بالاعتذار قائلة عبر "ستوري إنستجرام": "فعلا اتهورت.. بس عشان بحبك.. آسفة".

وكانت قد فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، وذلك عبر "ستوري إنستجرام"، وذلك قبل أن تحذف منشورها قبل 3 أيام.

وكتبت بسمة بوسيل، يوم الجمعة الماضي: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة... بالتوفيق".

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".

