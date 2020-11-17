سيلفستر ستالون ينضم إلى الفرقة الانتحارية 2

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

أعلن الممثل المخضرم سيلفستر ستالون انضمامه إلى طاقم عمل فيلم The Suicide Squad 2 "الفرقة الانتحارية 2".



وأكد مخرج الفيلم جيمس جان الخبر بصورة تجمعه بستالون، نشرها عبر حسابه على أنستقرام مصحوبة بتعليق: "دائمًا أحب العمل مع صديقي سيلفستر ستالون، والعمل معه في فيلم (سويسايد سكواد) لم يكن استثناء، فرغم كونه نجما سينمائيا، لكن كثيرون لا يعملون حتى الآن كم هو ممثل عظيم".

ووفقًا لموقع "وات كالتشر" الأمريكي، لا يزال دور "ستالون" في الفيلم غير معروف، لكن وجوده كفيل بجذب الجمهور لمشاهدة الفيلم بكل تأكيد.

ومن المتوقع طرح فيلم "سويسايد سكواد 2" في 2 أغسطس/آب عام 2021، بمشاركة نجوم كبار منهم: جون سينا ومارجوت روبي وإدريس ألبا.