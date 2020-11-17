شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: السوشيال صاروخ اقتحم حياتنا وبعرف أطبخ نص ونص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة حنان مطاوع، إن السوشيال ميديا صاروخ اقتحم حياتنا، و"لكن مش دايما بيعكس اللى بيدور فى الشارع، وممكن يكون بيعكس جزء منه وهو عالم افتراضى خطير جدا لان أنت بتتكلم مع شخص مش شايفه ولا شايفك، فانت مش عارف هو مين وهل هو شخص حقيقى ولا لا، وفى النهاية أنا بحترم وجود السوشيال ميديا ولكنها ليست المفضلة بالنسبة لى".

وعن توفيقها بين حياتها كزوجة وأم وكمرأة عاملة قالت، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" تقريبا مبقيتش أنام وجهازى العصبى يكاد هايكون هيولع، ولكن مقدرش أنكر خالص إنى لم أنجح من فراغ، ولولا جوزى مكنتش وصلت لأى حاجة، وأى إنجاز من بعد جوازنا هو له الفضل فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى، لأنه بيدعمنى وشايلنى وبيتبنى أحلامى وبيجى على نفسه عشان اللحظات اللى بشتغل فيها، ووالدتى وأصدقائى بيساعدونى برده".

وتابعت، "أنا بعرف أطبخ لكن نص ونص، ولكن مش من هواياتى بالظبط لأن هوايتى التنظيف والتنظيم أكتر، ولكنى أقوم بطهى بعض المأكولات لزوجى".

وعن أمنياتها التي تتمناها قالت:" ربنا يحفظنا كلنا من كورونا ويشيل البلاء العالمى عن البشرية ويحفظ مصر بلدى ويحفظ أهلى، ودايما مصر تبقى فى سلام وتقدم، وعلى المستوى الشخصى ربنا يخليلى أمى وجوزى وبنتى وأهلى ودايما أقدر أقم حاجات جميلة ومختلفة".