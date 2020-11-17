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كل ما تريد معرفته عن كابتن مارفل 2.. عودة البطلة الخارقة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أكدت استوديهات مارفل في يناير/كانون الثاني الماضي، تنفيذ الجزء الثاني من فيلم Captain Marvel "كابتن مارفل".
وكشفت مارفل مؤخرًا عن تغييرات مهمة في طاقم العمل، منها التعاقد مع المخرجة نيا داكوستا، وهي أول مخرجة سمراء البشرة تتعاقد معها مارفل لإخراج أفلامها.
ووفقًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، تغير جدول طرح أفلام مارفل هذا العام بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعنه تقرر طرح "كابتن مارفل 2" في 8 يوليو/تموز 2022.
أبطال الفيلم
ومن المؤكد عودة الممثلة الأمريكية بري لارسون، للقيام بدور الطيارة كارول دنفرز، التي تمتلك قوى خارقة حولتها إلى كابتن مارفل.
وذكر الموقع، أن عودة الممثل الأمريكي صامويل إل جاكسون ليست مؤكدة، ويقوم "جاكسون" بدور نيك فيوري، مؤسس منظمة شيلد التي كونت فريق "أفنجرز".
وأضاف، أنه من المحتمل ظهور شخصيات جديدة في الفيلم، مثل البطلة الخارقة كاملا خان، التي تعرف باسم السيدة مارفل، والتي سبق وأعلنت الشركة عن تقديم مسلسل من بطولتها على شبكة ديزني بلس قريبًا.
السيدة مارفل، هي فتاة باكستانية أمريكية من مدينة نيو جيرسي، تعتبر "كابتن مارفل" قدوتها في الحياة، وتمتلك قوى خارقة تسمح لها بالسير على نهج البطلة الخارقة.
حبكة الفيلم
أعلنت مارفل أن "كابتن مارفل 2" سيدور في الزمن الراهن، أي بعد أحداث فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة"، أي أنه من المتوقع أن تدور أحداث الفيلم في عام 2023.
وكان آخر ظهور لكابتن مارفل في فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة"، إلا أنها لم تقم بدور كبير في هزيمة ثانوس، إذ تركزت القصة على الأبطال الأصليين للسلسلة، بحسب مخرجا الفيلم، الإخوان روسو.
ومن المتوقع أن تستمر حبكة الجزء الثاني في التركيز على دور كابتن مارفل في إنقاذ العوالم الأخرى، بعد تركها الأرض في أخر أجزاء "أفنجرز" للتركيز على مشاكل الكواكب الأخرى".
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