شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يسافر لبنان نهاية الأسبوع لتصوير "حطالى روج" مع مايا دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر المطرب الشعبى محمود الليثى نهاية الأسبوع الجارى إلى دولة لبنان، لتصوير أغنيته الجديدة "حطالى روج"، التي تشاركه فيها الفنانة اللبنانية مايا دياب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

وطرح المطرب الشعبى محمود الليثى مؤخرا أغنيته الجديدة "قشطة بالزبادى" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى استعان من خلالها بالراقصة البرازيلية لورديانا، واقتبس الليثى لحن أغنية "جدو على" التى قدمها المطرب محمد ثروت للاطفال، وحققت أغنية قشطة بالزبادى أكثر من 4 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وقال المطرب الشعبى محمود الليثي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا سعيد جدا بدعم الجمهور ليا فى أغنية قشطة بالزبادي مع الراقصة لورديانة ويارب تفضلوا معايا وتنجحونا بعد ربنا سبحانه وتعالى لان إحنا من غيركوا مش هنعرف ننجح، وبشكر كل اخواتى اللى وقفوا جنبى فى الأغنية".