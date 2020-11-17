شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى عن شائعات مرضه: أنا بخير ومستغرب الناس دى بتعمل ليه كده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الكبير خالد زكى على الشائعات التى رددها بعض رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وتناقلها البعض الآخر منهم فنانة شابة، بشان حالته الصحية، وأنه فى حالة مرضية سيئة، وقال زكى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه يتمتع بصحة جيدة، ولا يعانى من أى أزمات صحية، وأنه فوجئ بهذا الأمر.
ووصف زكى هذه الأقاويل بالشائعات التى يطلقها أناسا ليس لديهم ضمير أو مسئولية مجتمعية، بأن يلحقوا الضرر بالأخرين دون داعى ودون سبب، معلقا:"الناس دى بتعمل ليه كده، أنا بخير ومستغرب من الشائعات دى".
كان الفنان الكبير خالد زكى قد حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "قوت القلوب"، والذى عرض خلال الأسابيع الماضية وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، من بطولة ماجدة زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال ومارتينا عادل وأحمد أبو رية وأحمد عنان وسامى مغاورى وآخرون، من تأليف محمد الحناوى، من إنتاج سينرجى، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد زكى عن شائعات مرضه: أنا بخير ومستغرب الناس دى بتعمل ليه كده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.