شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى عن شائعات مرضه: أنا بخير ومستغرب الناس دى بتعمل ليه كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الكبير خالد زكى على الشائعات التى رددها بعض رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وتناقلها البعض الآخر منهم فنانة شابة، بشان حالته الصحية، وأنه فى حالة مرضية سيئة، وقال زكى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه يتمتع بصحة جيدة، ولا يعانى من أى أزمات صحية، وأنه فوجئ بهذا الأمر.

ووصف زكى هذه الأقاويل بالشائعات التى يطلقها أناسا ليس لديهم ضمير أو مسئولية مجتمعية، بأن يلحقوا الضرر بالأخرين دون داعى ودون سبب، معلقا:"الناس دى بتعمل ليه كده، أنا بخير ومستغرب من الشائعات دى".

كان الفنان الكبير خالد زكى قد حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "قوت القلوب"، والذى عرض خلال الأسابيع الماضية وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، من بطولة ماجدة زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال ومارتينا عادل وأحمد أبو رية وأحمد عنان وسامى مغاورى وآخرون، من تأليف محمد الحناوى، من إنتاج سينرجى، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.