شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يكشف عن اسم ألبومه الجديد مع "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد محيى عن اسم ألبومه الجديد الذى من المقرر أن يطرحه خلال الفترة القادمة، حيثقائلا: اسم الألبوم " بتاع زمان " والسر وراء هذا الاسم أن الألبوم به الكثير من الأفكار الجميلة خارج الصندوق ولكن " بدماغ زمان "، ويتم تنفيذها بشكلٍ عصرى، وأنا بهذا الشكل أقوم بتأمين جمهورى، فمنذ بداية مشوارى كنت أكسب أرض لدى الجمهور وعندما أقدم شيء جديد أنتظر رد فعل الجمهور، وقدمت خلال مشوارى أشكال كثيرة فقدمت الكلاسيك والأفكار المجنونة وكذلك الفلكلور والموسيقى العربية .

وأضاف الفنان محمد محيى خلال لقاءه ببرنامج صاحبة السعادة التى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC ، لدى الكثير من الفنانين فى الألبوم الجديد، ومنهم أصدقائى حسام حسنى وعنتر هلال ولم نعمل سويا منذ فترة طويلة ولعنتر أغنية جميلة فى الألبوم وهى " أحلى الناس " ، وشاركنى فى الألبوم أيضا أيمن بهجت قمر، ووليد سعد وهم لهم نجاحات كبيرة فى حياتى، ومعى أيضا أمير طعيمة وحمادة النادى وسلطان صلاح وأشرف أمين ومصطفى عوض والكثير من الشباب الجدد الذى لهم مستقبل باهر .

‎يذكر أن المطرب محمد محيي قد حقق نجاحا جديدا بعد طرح أغنيته الأخير "بعدنا" على "يوتيوب"، والتي حققت مليون مشاهدة في 3 أيام، وجاءت ردود الأفعال على الأغنية إيجابية، وهى من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس.

‎وكان قد طرح محيي عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها، "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقي فهد وأغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.