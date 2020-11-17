شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات أثرت فى مشوار محمد محيى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد محيى، إن أغنية "فوضت أمرى" تعتبر شكل من أشكال الشجن وهى من كلمات أشرف أمين ومن ألحانى، وهذه الأغنية أعتز بها جدا وأتذكر عندما كنا نعمل بها أطلقنا عليها " تيته "، وهذا بسبب صعوبة لحنها ومزيكتها ولكنها أغنية إحساسها جميل ومزيكتها فخمة .

وأضاف الفنان محمد محيى خلال لقاءه ببرنامج صاحبة السعادة والتى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC ، يعتبر أكثر الأشخاص الذين أثروا فى طفولتى هى والدتى فهى كانت تمتلك صوت عزب وكانت فنانة جميلة، فأتذكر أننا كنا نجلس مع العائلة جلسات سهر لنغنى ونطرب، وهى كانت معتادة على سماع ألوان مختلفة فأعتقد أنها قد أثرت على فى بداياتى، وكانت تحب حليم ووردة وفايزة، وبالمناسبة لى شريط كاسيت مع والدتى نغنى فيه قصيدة رسالة من تحت الماء .

وتابع الفنان محمد محيى،: رياض الهمشرى أيضا أثر فى مشوارى فهو من أوائل الملحنين الذين لحنوا لى، فهو بالفعل مدرسة تعلمنا منها ، كان ساحر فى عزف العود ، كما تأثرت أيضا بأيمن بهجت قمر ، فهو يمتلك مدرسة العفوية أتذكر أنه قدم لى أغنية " حاولت تعمل حاجة " وكانت أغنية رائعة وكلماته دائما عظيمة ويكتب كذلك صور رائعة .