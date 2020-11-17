رسالة تامر حسني لأحلام بعد تدخلها للصلح بينه وبسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان تامر حسني، رسالة إلى النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، بعد تدخلها للصلح بينه وزوجته الفنانة بسمة بوسيل، بعد إعلانها انفصالهما قبل 3 أيام.

وكتب تامر عبر "ستوري إنستجرام" مخاطبا أحلام: "تسلميلي يا غالية، ويسلملي قلبك الجميل، كل حاجة هتبقى جميلة وأجمل من الأول دي بنتي متقلقيش، وأصلا أنا وبسمة بنحبك جدا".

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام حاولت التدخل للصلح بين تامر وبسمة، وغردت عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "حرام والله.. أعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض، وشوية مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم، وكل المشاكل بالتفاهم تنحل.. حرام ثماني سنين وأطفال.. صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها، واجعل الألسن تصمت.. اسمع من أختك الكبيرة".

وتابعت في منشور آخر تعليقًا على ما يتردد بشأن غيرة بسمة على تامر من المعجبات، والتي تحدث عنها في لقائه مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة": "من حقها تغار؛ زوجي.. طبيعي أغار خصوصا إذا فيه معجبة تقصد تؤذي مشاعرها".

واستكملت في تغريدة ثالثة: "هيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش هسافر مصر وأصالحهم وهم أحرار، قبضة يد قبضة يد قبضة يد قبضة يد، تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين، وعلى فكرة كل واحد يكتب للتاني حالا بحبك وبسرعة ويا ويلكم إذا غضبت".

وكان النجم تامر حسني قد وجه رسالة عتاب لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، اليوم الاثنين، أكد فيها استمرار علاقتهما وحبهما بعد أيام من إعلان الزوجة انفصالهما.

وقال تامر حسني في رسالته لبسمة بوسيل: "بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودانك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل وللبعد فترة".

وأضاف تامر :"المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي، وأم ولادي أنا سندك وظهرك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير، ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة بينهم، ويا ريتها مشكلة أصلا، وربنا جعل ما بينا مودة ورحمة، عشان كده للأسف أنتي عارفة إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم بس إنتي اللي هتخلصي، من فكرة إنك تسمعيهم، مع إنك مكنتيش كده".

وتابع: "يا ريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وأنا واثق إنك زعلانة دلوقتي إنك كتبتي كده، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب الإنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام دا يكون بينا لكن إنتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبينا أغلى ما فيها ربنا يخلينا لينا ويخليهم لينا، يارب، متهورة بس بحبك".

وردت بسمة بوسيل على رسالة تامر حسني بالاعتذار قائلة عبر "ستوري إنستجرام": "فعلا اتهورت.. بس عشان بحبك.. آسفة".