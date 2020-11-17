فيديو.. أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاد نجله "عمر"، من خلال نشر مقطع فيديو له يحتوي على صور من مراحل عمرية مختلفة عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "فهمي"، على الفيديو قائلًا: "عيد ميلاد سعيد لأكثر الأشخاص تميزًا في عالمي، النمو أمر مهم، وأنت في طريقك لاكتشاف من أنت في الحياة".

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "أسود فاتح"،

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، روجينا، صبري فواز، فراس سعيد، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.