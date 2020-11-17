مايكل جاكسون بعد مرور سنوات طويلة على وفاته: المغني الأعلى دخلاً في عام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 03:44 صباحاً - نجوم كثر يتربعون على قمة النجاح والشهرة وتحقق أعمالهم دخلاً سنوياً عالياً حتى بعد مرور فترة طويلة على رحيلهم ووفاتهم ،ومن أبرز هؤلاء ملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون الذي توفي بسكتة قلبية جراء جرعة زائدة من الأدوية عام 2009 عن عمر ناهز 50 عاماً. وبحسب وسائل إعلام مختلفة،إن مايكل جاكسون هو النجم المتوفى الأعلى دخلاً لعام 2020 بين النجوم المنافسين الراحلين ،وذلك بدخل مالي يبلغ 48 مليون دولار.

ابنته باريس جاكسون

وتستفيد ورثة وعائلة مايكل جاكسون من العائدات السنوية لأعماله الموسيقية الكاملة،ومن أبرزهم : ابنته باريس جاكسون البالغة من العمر"22 عاماً" التي أصدرت ألبومها الغنائي الأول ،والتي صرحت أن ألم فقدانه الكبير ،جعلها ما هي عليه اليوم.

وقد كانت باريس بسن ال11 من عمرها حين توفي والدها مايكل جاكسون عام 2009 ،لكنها تظل تتحدث في مقابلاتها الصحفية ،أن مأساة فقدانها له كأب،هو ما جعلها ماهي عليه اليوم.



