شاهد: الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي .. تعرفي على التفاصيل الكاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 03:44 صباحاً - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن التفاصيل الكاملة لدورته الثانية والأربعين التي ستقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، من بينها إقامة مسرح مفتوح للمرة الأولى سيشهد تقديم عروض أفلام المسابقة الرسمية، كما تم تأكيد تكريم الكاتب وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والفنانة منى زكى بجائزة فاتن حمامة للتميز، و الكاتب والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، على أن يعرض فيلمه " الأب ــ The Father" في حفل الافتتاح.

بوستر الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكشف المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عن لجان تحكيم التي تشكلت وفقا لقاعدة المناصفة بين الرجال والنساء، ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي يتنافس على جوائزها 15 فيلما، المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا.

أما قائمة أعضاء اللجنة، فتضم البرازيلي كريم إينوز، وهو مخرج وكاتب وفنان بصري حائز على العديد من الجوائز، كما يدرس السيناريو، وهو أيضا عضو أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

كما يشارك في عضوية اللجنة، المخرج الألماني برهان قرباني، الذي حازت أفلامه القصيرة على العديد من الجوائز، مثل؛ جائزة النقاد الألمان للفيلم القصير، وجائزة الكاميرا الألمانية لأفضل فيلم قصير، وجائزة اللؤلؤة السوداء لأفضل مخرج قادم في مهرجان الشرق الأوسط الدولي عام 2008.

ومن مصر يشارك في لجنة التحكيم المنتج السينمائي جابي خورى، الذي دخل مجال الإنتاج والتوزيع عام 1990، وعلى مدار الثلاثة عقود الماضية أنتج عدة أفلام روائية وتسجيلية حازت على العديد من الجوائز والاحتفاء النقدي.

لبلبة عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

من مصر أيضا تشارك في عضوية اللجنة، الممثلة لبلبة، التي بدأت العمل في مجال السينما منذ كان عمرها 5 سنوات، درست البالية الكلاسيكي وقدمت 268 أغنية منها 30 للأطفال، كما اشتهرت بتقليد المشاهير.

ومن المكسيك تشارك في عضوية اللجنة الكاتبة والممثلة نايان جونزاليز نورفيند، والتي تعرف عائلتها بالإخلاص لمجالي التمثيل والغناء.

كما تشارك من فلسطين المخرجة والمؤلفة والمنتجة نجوى نجار، التي كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من 12 فيلما حازت معظمها على الجوائز والاستحسان النقدي، وكانت عروضها الأولى في مهرجانات القاهرة، وبرلين، وكان، ولوكارنو، وصندانس، وفى عام 2020 تمت دعوتها لعضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

احتفاء خاص بالسينما المصرية

وأعلنت إدارة المهرجان أن الدورة المقبلة ستحتفى بالسينما المصرية بعد صمودها في مواجهة جائحة كورونا، ويشارك في مسابقات هذا العام، 10 أفلام تتنوع ما بين روائي وتسجيلي في فئتي الطويل والقصير، لتكون واحدة من أكبر المشاركات المصرية في تاريخ المهرجان.

يشارك في المسابقة الدولية ثلاثة أفلام، في مقدمتها الوثائقي "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشارك في إنتاجه ألمانيا، والدنمارك، وتدور أحداثه حول "زبيبة" فتاة سكندرية تبلغ من العمر 14 سنة، تحلم بأن تكون بطلة عالمية في رياضة رفع الأثقال، بمساعدة "كابتن رمضان" مدرب الأبطال تخوض رحلة من الانتصارات والهزائم التي تشكل مشوارها كبطلة عالمية.

الفيلم الثاني هو "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس الذي يشارك بالمسابقة الدولية في عرضه العالمي الأول، من بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وتدور أحداثه في صبيحة يوم من عام 2013 تغادر الأم محبسها عقب سنوات من السجن، وفى خلال 24 ساعة فقط يمنحها حظر التجول المفروض على البلد كلها فرصة نادرة للتحرر من أسر ماضيها الغامض.

وفى عرضه العالمي الأول أيضا يشارك فيلم "عنها" إخراج إسلام العزازي، في المسابقة الدولية، والذي تدور أحداثه حول زوجة تطرأ عليها تغيرات غريبة بعد الرحيل الصادم لزوجها، وتحاول أن تعيد اكتشاف نفسها والسر وراء رحيل الزوج في نفس الوقت.

وفى مسابقة آفاق السينما العربية، يشارك في عرضه العالمي الأول الفيلم الوثائقي "ع السلم" للمخرجة نسرين الزيات، الذي يرصد كيف يمكن للكاميرا أن تساعد المخرجة الشابة على تكريس الماضي كذكرى جميلة ومعايشة الحاضر كلقطة ملونة والنظر إلى المستقبل دون خوف من فقدان جديد.

كما يشارك 5 أفلام قصيرة، منها ثلاثة في مسابقة سينما الغد، هي "الراجل اللي بلع الراديو" إخراج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه حول راديو قديم يسقط داخل معدة رجل بسبب خطأ طبي، وهو الآن على أعتاب عملية جراحية لإزالة الراديو.

وفى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشارك فيلم "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البندارى، الذي تدور أحداثه حول اختبار تمثيل لإحدى الممثلات أمام مخرج كبير، لكنه ليس مجرد اختبار إذ يمتد تأثيره إلى حياتها الشخصية، ويشارك فيلم "حنة ورد" إخراج مراد مصطفى، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تدور أحداثه حول "حليمة" رسامة حنة سودانية، تذهب مع طفلتها الصغيرة ورد إلى بيت عروس لترسم لها الحنة، لكن الأمور في البيت تتطور إلى أحداث غير متوقعة.

وبعد حصوله على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي، يشارك خارج المسابقة، الفيلم القصير "ستاشر" إخراج سامح علاء، الذي يشارك في إنتاجه فرنسا، بلجيكا، وتدور أحداثه حول آدم الذي يقرر أن يقطع طريقًا طويلًا لرؤية حبيبته بعد انقطاع قرابة الثلاثة أشهر، متحديًا كل العوائق.

كما يعرض خارج المسابقة أيضا فيلم "واحدة كده" إخراج مروان نبيل، وتدور أحداثه حول يوم تقليدي في حياة امرأة، نشاهد خلاله كيف تختلف نظرات المحيطين بها إليها.

وفى برنامج "أفلام منتصف الليل" يشارك في عرضه العالمي الأول فيلم "عمار" إخراج محمود كامل، وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.

ثلاث جوائز جديدة تقدم لأول مرة

استحدث مهرجان القاهرة السينمائي، ثلاث جوائز نقدية، تقدم للمرة الأولى في الدورة 42، الجائزة الأولى قدرها 5 آلاف دولار تقدمها منصة رقمية للفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بمسابقة «سينما الغد»، والجائزة الثانية قدرها 50 ألف جنيها، تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لأفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر.

أما الثالثة، فهي جائزة NUT لأفضل فيلم يمثل المرأة َمقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية، وقدرها 10 آلاف دولار، كما يواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور «جائزة يوسف شريف رزق الله» وتبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتُمنح لأحد الأفلام التي سيتم اختيارها في المسابقة الدولية.

كما يواصل المهرجان أيضا تقديم جائرة أفضل فيلم عربي بقيمه 10 آلاف دولار، وتذهب لأفضل فيلم عربي تختاره لجنة تحكيم خاصة من ثلاثة مسابقات «الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد».

الاحتفاء بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيللينى

وكشفت إدارة مهرجان القاهرة عن تنظيم احتفالية خاصة بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيللينى، بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، وتشهد إقامة معرض صور خاص لكواليس أفلامه، للمصور الإيطالي ميمو كاتارينيتش، بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلي "أرواح فيلليني" من إخراج سيلما ديلوليو وإنتاج إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنتاج عام 2020، ويعد الفيلم محاولة جديدة للكشف عن بعض أسرار وكواليس أعمال فيللينى الخالدة.

برنامج أسبوع النقاد

وكشف الناقد أسامة عبد الفتاح مدير برنامج أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائي عن برنامج الفعالية، حيث البرنامج يضم 7 أفلام، وهم "ازرع الريح"، من إخراج دانيلو كابوتو، وهو إنتاج مشترك بين إيطاليا، اليونان، فرنسا، وتبدأ أحداثه عندما تعود "نيكا" (21عاما) إلى بلدتها في جنوب إيطاليا، بعد غياب 3 سنوات حصلت خلالها على درجتها الجامعية في الهندسة الزراعية، لتجد والدها غارقا في الديون، وبلدتها مدمرة وملوثة، وكل أشجار الزيتون ميتة بسبب آفة زراعية.

ومن البرازيل يشارك فيلم، "اسمي بغداد"، من إخراج كارو ألفيس دي سوزا، ويتناول الفيلم قصة "بغداد" وهي فتاة في السابعة عشرة تسكن حيّا برازيليا للعمال، تمارس التزلج مع أصدقائها الذكور وتعيش حياة غير عادية مع أسرتها وأصدقاء والدتها إلى أن تتغير حياتها عندما تقابل مجموعة من الفتيات يشاركنها هوايتها.

ومن الصين يشارك فيلم، "الأفضل لم يأت بعد"، من إخراج جينج وانج في عرض أول في أفريقيا والدول العربية وتدور احداثه في الصين عام 2003، يقرر متدرب صحفي شاب أن يغير مصير 100 مليون مواطن بمقال واحد لا يميزه عن غيره سوى الحقيقة.

أما المجر فتشارك في المسابقة بفيلم، "دوامة"، من إخراج سيسيليا فيلميري في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويدور الفيلم حول ثالوث من رجل وامرأتين على بحيرة غامضة، لكنه ليس ثالوثا تقليديا يغرق في قصص الحب والزواج والخيانة، بل ينشغل بتساؤلات صعبة عن القدر والتسامح والقدرة على مواجهة الذات.

ومن هولندا يشارك فيلم، "ذهب"، من إخراج روجيه هيسب، وتدور أحداثه حول لاعب الجمباز الشاب الموهوب "تيمو"، والذي يتقاسمن مع والده ذو الاحتياجات الخاصة "وورد"، حلمًا كبيرًا، وهو الحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، ولكن عندما يقابل "تيمو" المعالجة النفسية "آيرين"، تتغير نظرته تجاه كل شيء.

ومن المكسيك يشارك فيلم "الصيف الأبيض" من إخراج رودريجو رويز باترسو، ويتناول الفيلم قصة مراهق وحيد تتغير حياته بالكامل عندما تأتي والدته -التي يرتبط بها بشكل خاص جدا ووثيق لأنه لا يملك سواها- بصديقها الجديد ليعيش معهما.

وأخيرا من فرنسا يشارك فيلم، "مجرة أندروميدا"، من إخراج موريه راتش، وهو انتاج مشترك بين فرنسا، كوسوفو، أسبانيا، إيطاليا، جمهورية شمال مقدونيا، ويدور الفيلم حول أب خمسيني أرمل لا يجد عملا ولا سكنا، يضطر للإقامة في عربة مقطورة، كما يرتبط بعلاقة غير تقليدية مع فتاة ليل، وتخرج ابنته من الملجأ وتقيم معه في المقطورة، ويواجهان معا سؤالا شديد الصعوبة: هل باستطاعتهما عيش حياة أفضل؟

إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا

وكشف عمر قاسم المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي عن اشتراط خضوع كل من سيتواجد على السجادة الحمراء لاختبار فيروس كورونا قبل العمل بـ ٤٨ ساعة.

وكشف قاسم عن الدعم الطبي والخدمات الطبية التي يقدمها المهرجان حيث سيكون هناك عيادة خاصة بالمهرجان بإحدى الفنادق، وسيقدم المهرجان خدمة اختبار كورونا للمغادرين من ضيوف المهرجان لمصر.

وأضاف أن إدارة قاعات العرض السينمائي ستلزم الحاضرين بالكمامة وقياس الحرارة وستكون سعة الحضور بطاقة خمسين بالمائة فقط وتطهير السينمات بين كل عرض وأخر.

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