شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يقدم أغنية "انا رايق" للشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الكينج محمد منير لأول مره مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار فى أغنية جديدة بعنوان " أنا رايق" يتضمنها ألبومه الجديد، وهى من توزيع أسامة الهندى.
يذكر أن آخر ما طرح الكينج محمد منير كان أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.
كما شارك في فيديو كليب أغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"، وكان الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة.
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