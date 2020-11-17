شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: مقلعتش الكمامة فى ندوة مهرجان القاهرة لدرجة انى محطتش أحمر شفايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة لبلبه ان احدى صديقاتها هي التي قامت بصنع الكمامة التي ظهرت بها بالأمس فى ندوة مهرجان القاهرة السينمائى مشيرة الى أن الكمامة التي كانت ترتديها ابهرت الجميع لدرجة انها لم تقم بوضع "احمر شفاه “مؤكدة أنه لابد للجميع من ان يرتدى الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت لبلبه خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي انها مقله حاليا من المشاركة في الاعمال الفنية.

وواصلت لبلبه قائلة انها تهتم كثيرا بالمهرجانات الفنية حيث انها ظلت تواظب على حضور مهرجان كان السينمائي لمدة 18 دورة متتالية على نفقتها الشخصية برفقة والدتها .

وواصلت لبلبة قائلة ان العمل مع الزعيم عادل امام متعه وكانت تتعرف على الشىء الذى يريد ان يقوله لها من خلال نظرة عنية مشيرة الى أنه عندما ينتهى العمل الذى يجمعهما سويا كانت هناك حالة من الحزن تخيم على الجميع.

وقامت لبلبة خلال المداخلة بتقليد عدد من الفنانين والفنانات منهم الفنانه ماجدة والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ .