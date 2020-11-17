محافظ جنوب سيناء: شرف كبير لى أن أقف بجوار سيدة المسرح العربى سميحة أيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على مسرح ثقافة شرم الشيخ وقال كلمة فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، وعبر عن سعادته بوقوفه بجوار سميحة أيوب سيدة المسرح العربى قائلا: "شرف كبير لى أن أقف بجوار سيدة المسرح العربى النجمة القديرة سميحة أيوب".

وقال محافظ جنوب سيناء إن الفن منارة للتوعية والفهم، وأكد اهتمامه بكل أشكال وأنواع الفن، ورحب بالفنانة حنان مطاوع والفنان بيومى فؤاد وكل الفنانين الحضور، وأكد دعمه وأهميته للمهرجان وطالب الحضور لافتتاح مسرح الطور العام القادم وهو مسرح عريق بمدينة الطور.

يذكر أنه قد بدأ منذ قليل توافد نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان مازن الغرباوى على الريد كاربت أمام قصر ثقافة شرم الشيخ، لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وكان على رأسهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكى نقيب الفنانين ورئيس أكاديمية الفنون نائبا عن وزيرة الثقافة.

وحضر أيضا الإعلامى مفيد فوزى، والفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، الفنانة الأردنية أمل الدباس، لقاء سويدان، مروة عبد المنعم، المخرج اللبنانى قاسم اسطنبولى الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية عربية فى 2019، المخرج المصرى إسلام إمام الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية مصرية فى 2019، الفنان محسن منصور، الفنانة منة بدر تيسير.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.