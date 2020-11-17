شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى: "شلتى" القديمة زى ماهى منذ بداية مشوارى وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد محى، بدأت التحضير قبل أحداث يناير 2011 هذا الأمر جعل لدى مخزون كبير من الأغانى، ومن تلك الأغانى أفكار انتهت أو أستهلكت فقمت بإستبعادها وهناك مازال أفكاره قائمة، فكان لدى مايقرب من 36 تراك أخترت منهم 18 تراك يعتبروا أكثر الأفكار القريبة منى، وكذلك القريبة من الذوق العام للجمهور .

وأضاف الفنان محمد محيى خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" التى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC، زمان كانت دائرتى المحيطة قليلة جدا، ولكن بسبب طول السنين لتجهيز الألبوم جعلنى أتخذ أراء الكثير، وعندما يحدث إجماع على تراك معين ويتم الإتفاق عليه أقوم بالتعاقد عليه فورا، وتابع "شلتى" فى الفن كما هى منذ بداية مشوارى، فهم قريبين لقلبى جدا وعملنا سويا كثيرا وأيضا أستفدنا من بعضنا البعض فمثلا عنتر هلال هو من له الفضل فى تعليمى الأغنية الخليجية التى كنت أجد صعوبة فى فهمها وكذلك مواقف كثيرة لحسام حسنى .

‎يذكر أن المطرب محمد محيي قد حقق نجاحا جديدا بعد طرح أغنيته الأخير "بعدنا" على "يوتيوب"، والتي حققت مليون مشاهدة في 3 أيام، وجاءت ردود الأفعال على الأغنية إيجابية، وهى من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس.

‎وكان قد طرح محيي عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها، "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقي فهد وأغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.