شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزى لـ"الخليج 365": استمتعت بالعمل فى فيلم Walkout 1 رغم الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاب فى مقتبل العمر، يحلم كـ غيره بالتمثيل والوصول إلى العالمية، ولكنه عكسهم فهو بدأ سلم شهرته من السينما العالمية، أحمد غزي، صاحب الـ 22 عاما، مما وضعه فى الكثير من الضغوطات المختلفة عن جيله، ولكن وبالرغم من الصعاب التى واجهت العالم خلال هذا العام بسبب فيروس كورونا، ألا أن "أحمد غزى" كان من المحظوظين، حيث عرض له الفيلم القصير Walkout 1، بـ لندن فى الفترة من 29 أكتوبر الماضى، ولمدة أسبوع، وتم وقف عرضه بسبب تفشى فيروس كورونا فى إحدى دور العرض، العمل من إخراج المخرجة الشابة ريمان سداني، ومن بطولة سامي الخطيب، مريم هاشمي، سارة مصري، ناتاشا باطل.

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، من النجم الصاعد الشاب أحمد غزى، صرح غزى أن أصعب الأشياء التى واجهته خلال التصوير، كانت بسبب التنسيق بين مواعيد تصوير العمل وتصوير الفيلم القصير Walkout 1، بالإضافة إلى دراسته للتمثيل، مشيرا أنه كان يعيش فى الجامعة، وكان عليه الذهاب إلى لندن كل أسبوع للتصوير، مضيفا: الشخصية التى قمت بلعبها ابتعدت ابتعاد كبير عن شخصيتى، مما تتطلب منى جهود كبير لأتقانها جيدا.

فيلم Walkout 1 الذى يعرض على منصة FVUwatch حاليا، وحتى يوم 13 ديسمبر المقبل، يعكس فيلم Walkout 1، كيف يمكن اعتبار الانشغال بالماضى امتيازًا عند مواجهة تحديات الحاضر، حيث تدور أحداث Walkout 1 فى مدينة يكتنفها الغبار، ويستكشف الفيلم الشعرى عيوب وجهة نظر المجتمع الفردية، ولا سيما كيف يمكن فرض أيديولوجية مهيمنة على جيل الشباب، ومن أجل رفع سحابة الغبار، يتم توجيه أربع شخصيات شابة، مما يؤدي إلى شكوك وتساؤلات من أتباعها، وبالتالى فتظهر طبيعة الأزمة التى غالبًا ما يكون من المستحيل "النظر إلى الوراء" والتأمل بسبب الحاجة الحالية والملحة للبقاء.

ويعتمد Walkout 1 على تجارب سداني الخاصة في نشأتها في الدول العربية والانتقال لاحقًا إلى المملكة المتحدة.

أحمد غزي مثال مشرف للشاب المصري حيث يتحدث العديد من اللغات ويمتلك المهارات الرياضية من السباحة وركوب الخيل، بالإضافة إلى أنه درس التمثيل مع Caroline Farrington، وسرعان ما كانت الخطوة الاولى فى تحقيق حلمه للمشاركة فى عدد من الأدوار السينمائية، وخاص تجربة أخرى مع شبكة ITV الإنجليزية فى مسلسل Judge Rinder's Crime Stories، بموسمه الرابع والحائز على تقييم 6.4 عبر موقع IMDB.