شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ضيف وفاء الكيلانى الجمعة والسبت ببرنامج "السيرة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم كريم عبد العزيز ضيفاً على برنامج "السيرة" يومى الجمعة والسبت المقبلين على قناة dmc، والذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، حيث يتطرق البرنامج للتحدث فى العديد من الموضوعات والقضايا الفنية، وأيضًا عن الحياة الخاصة للنجم كريم عبد العزيز

يعرض البرنامج في تمام الساعة الـ 11 مساء، حيث يكشف عن العديد من الأمور لأول مرة في حياة النجم كريم عبد العزيز مثلما ظهر في البرومو الدعائي للحلقة، والذى كشف خلالها على الجوانب الأسرية والشخصية والعائلية، بالإضافة إلى حديثه عن اصابته بـ 8 جلطات في الرئة، كما يكشف عن علاقته بأصدقائه من بينهم النجم أحمد السقا.

ويواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الإختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للإنتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.