شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى يجمع الفنانة حنان مطاوع بوالدها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لقطة جميلة ومن خلال صورة مختلفة التقطتها عدسات الكاميرات على السجادة الحمراء في مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، للنجمة حنان مطاوع والتي ظهر خلفها صورة والدها الفنان الراحل كرم مطاوع، ضمن البانرات التابعة للمهرجان، والتى نالت إعجاب الكثير من محبى الفنان الكبير وابنته الفنانة حنان مطاوع.





وتوافد نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي على الريد كاربت أمام قصر ثقافة شرم الشيخ لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وكان على رأسهم اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين ورئيس إكاديمية الفنون نائبا عن وزيرة الثقافة.

وحضر ايضا الإعلامي مفيد فوزى، والفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، الفنانة حنان مطاوع، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة الأردنية أمل الدباس، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة مروة عبد المنعم، المخرج اللبنانى قاسم اسطنبولي الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية عربية في 2019، المخرج المصرى إسلام إمام الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية مصرية في 2019، الفنان محسن منصور، الفنانة منة بدر تيسير.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.