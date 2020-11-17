شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى: أنا مجنون بجنوب سيناء ونهر النيل يحسن نفسيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد محيى أثناء إستضافته فى برنامج صاحبة السعادة التى تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، أنا مجنون بجنوب سيناء خاصة مدينة دهب وشرم الشيخ، وأحب الغطس جدا والصيد ، وكذلك البحر، وقد أقمت مشروع فى جنوب سيناء من قبل ولكن كعادتى فى المشاريع فشلت، فأنا فى العموم أحب محافظات البحر المتوسط بور سعيد والإسكندرية وغيرهم، ولأنى قاهرى أحب النيل أيضا ويعتبر من الأشياء التى تحسن من نفسيتى بطيبته وجماله.

‎يذكر أن المطرب محمد محيى قد حقق نجاحا جديدا بعد طرح أغنيته الأخير "بعدنا" على "يوتيوب"، والتي حققت مليون مشاهدة في 3 أيام، وجاءت ردود الأفعال على الأغنية إيجابية، وهى من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس.

‎وكان قد طرح محيي عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها، "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقي فهد وأغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.