شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أغانى لـ محمد محيى ارتبط بها جمهوره ومحبوه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد محيى مطرب يمتلك تاريخا كبيرا وطويلا بتقديمه عددا من الأغانى الناجحة لكونه مطربا يختلف عن غيره ويتميز بصوت قوى وإحساس عال من حيث صوته وخامته الفنية، ويعد من المطربين دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية وتميل أحيانا إلى الشجن والحزن، ويعتبر محيى من الحالات الاستثنائية في الوسط الغنائي في مصر، فهو لم يطرح الكثير من الألبومات بالمقارنة مع مشواره الفني الطويل، مثلما فعل أغلب زملائه من جيله، ونرصد 10 أغان ارتبط به جمهوره ومحبيه.

"أنا حبيت"

كانت من ضمن أول أغانى النجم محمد محيى وكان اسم الألبوم الأول له في مشواره وضم عددا من الأغانى الناجحة ومنها "ياريت" و"تعرفي" و"يا جمالها" و"بناديكي" و"هقولك".

أغنية "روح قلبى"

تم طرحها في عام 1994، واستطاعت أن تحقق نجاحا مع الجمور وتؤكد على موهبة محمد محيي بصوته القوى والمميز ووضعه فى مكانة مميزة بين جمهوره.

أغنية "اتخنقت"

أغنية "اتخنقت" قدمها في فيلم "مطب صناعى" للنجم أحمد حلمى عام 2007 والتي شهدت تفاعلا كبيرا مع جمهوره خاصة مع الحالة الدرامية التي شهدتها أحداث الفيلم وتماشى الأغنية مع قصته.

أغنية "صورة ودمعة"

كانت عام 2001 بعد غياب محيى مدة عن إصدار الألبومات وهو ما ساهم في نجاح هذه الأغنية التي حملت نفس اسم الألبوم.

"أعاتبك"

في عام ١٩٩٣ حققت الأغنية نجاحا ساحقا، وكان أول تعاون مع الثنائي مصطفى كامل وعصام كاريكا، واستمر محيي في التليحن لنفسه في ٥ أغان ضمن الألبوم الذى يحمل إسم الاغنية، وكانت للبهجة مكانا أيضًا في الألبوم بأغنية "تاني" من ألحانه وكلمات محمد فضل، وقدم له مرة ثانية علاء عبد الخالق لحن أغنية "من الأول" من كلمات خالد منير.

أغينة قادر وتعملها

قدم محمد محيى هذه الأغنية عام 2004 وكانت بمثابة نقلة كبيرة في مشواره الغنائى وحققت صدى كبيرا مع جمهوره حينها.

"أنا مظلوم"

"حلو يا اللي عجبك بعدينا سايبنا وﻻيف في أعدينا تعال نعاتب بعضينا عاتبني يمكن أنا مظلوم مظلوم يمكن أنا مظلوم بهذه الكلمات قدم محيى هذه الاغنية عام 2008 ورددها الجميع حينها نظرا لقوتها والقصة التي تدور حولها وحديثها عن الظلم وكانت من اقوى اغانى محمد محيى حينها.

ليه بيفكرونى

قدمها النجم محمد محى عام 2001 وكانت من اشهر أغانى هذا العام وتميزت بطابع مختلف وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا.

أغنية "الخوف من اللى جاى"

عاد بها محيى بعد غياب طويل امتد إلى حوالى 7 سنوات وكانت امتداد لسلسلة كبيرة من الأغنيات الحزينة التي قدمها محيي عبر مشواره الفني الكبير وكانت مفاجئة لجمهوره الذى كان مشتاق إلى أغانيه.

أغنية "بعدنا"

طرحها النجم محمد محيى مؤخرا وتخطت ملايين المشاهدات وجاءت ردود الفعل على الأغنية إيجابية وهى من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس.