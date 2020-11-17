شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمود الخيامى يعلن إصابته بفيروس كورونا.. والفنانة لطيفة تعلق: خلى بالك من نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملحن محمود الخيامي إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :" الحمد لله نتيجة تحليل كرونا إيجابية نسأل الله العفو والعافية دعواتكم حبايبي وربنا يشفى كل مريض".

وانهالت التعليقات على التغريدة التي نشرها الملحن محمود الخيامى، من نجوم الفن وأصدقائه ومتابعيه على المنصة الاجتماعية، من بينهم الفنانة لطيفة التونسية التى علقت قائلة :" سلامتك حبيبى خلى بالك من نفسك".



الخيامي عبر تويتر



لطيفة عبر تويتر

من ناحية أخرى، شارك محمود الخيامي في تلحين أغنية أغنية "كرهتنى في الحب" التي طرحها النجم تامر حسنى خلال الشهر الجاري، وقد تخطت حاجز 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ طرحها في 7 نوفمبر والأغنية كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن البومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".



وفي وقت سابق، اعرب الخيامي عن استعداده لمشاركة النجمة شيرين عبد الوهاب في عمل فنى، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت بتفرج علي برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاورى وأول الناس الخيامى".