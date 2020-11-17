شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية لبنانية: القائمين على إدارة صفحات نانسى عجرم ورطوها فى أزمة مع إليسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، إن القائمين على إدارة صفحات المطربة اللبنانية نانسى عجرم، هم من ورطوها فى أزمة مع إليسا، مضيفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن إليسا أذكى من نانسى عجرم كثيرا، بتوظيفها أشخاصا مؤهلين للتعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا، مردفة: "هناك أشخاص يردوا نيابة عن نانسى عجرم على صفحتها على تويتر، وهذه خطيئة كبرى".

ونشبت أزمة في الأيام الأخيرة بين المطربتين، نانسى عجرم وإليسا، حيث إنه بعدما أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، أنها تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث متابعيها، ووصفها للنجمة نانسي عجرم في إحدى اللقاء التليفزيونية مؤخرا بـ"البنت البيبي"، غردت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة:"خليني احسم الجدل من الآخر، نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدى منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفنى، نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

يأتى ذلك بعدما قالت الفنانة نانسي عجرم عبر تويتر: "بفكروا إن المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأن ما تعود ينزل لمستوى السخافات"، مضيفة :"إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator ".

ويبدو أن الفنانة نانسي عجرم قد غضبت من تصريحات النجمة إليسا خلال الاحتفال بمرور 20 عاماً على انطلاق مسيرتها الفنية عبر فضائية "mtv" التى قالت فيها :"هيفاء وهبي الشكل الحلو، وقدرت تكون ظاهرة، ونانسي عجرم هيك البنت البيبي إذا بدك.. وبعدين أنا ما بقدر أصنف حالي.. بس بعدين كل واحد أخذ خط، وفى وقت من الأوقات مكنتش انزعج إنهم يحطونى مع أسماء ولكن كنت أحب أقول أننى لا أقدم شغل مثل أحد".