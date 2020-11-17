شكرا لقرائتكم خبر عن ديمي لوفاتو تخطف الأنظار بـ5 إطلالات أنيقة من حفل جوائز People's Choice.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية ديمي لوفاتو الأنظار بإطلالاتها الأنيقة والمتنوعة التي ظهرت بها في حفل توزيع جوائز " People's Choice Award"، الذي أقيم أمس الأحد في سانتا مونيكا، حيث تألقت في أحدث ظهور لها بأزياء مختلفة خلال فعاليات الحفل، وانتشرت صورها عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

ولاقت إطلالات النجمة ديمي لوفاتو إعجاب المتابعين لحفل توزيع جوائز "People's Choice Award"، حيث اعتمدت على أزياء أنيقة ورائعة جعلتها تخطف الأضواء خلال الحدث الفني الضخم.



النجمة العالمية ديمي لوفاتو

وظهرت الفنانة ديمي لوفاتو على خشبة المسرح بأزياء قصيرة جريئة وأخرى طويلة وتحدثت عن علاقتها مع حبيبها السابق ماكس لإيريك والتي استمرت نحو 6 أشهر.



الفنانة ديمي لوفاتو

وأقيم أمس حفل توزيع جوائز " People’s Choice Awards " لعام 2020 فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الامريكية، حيث فاز بجائزة أفضل مطرب للعام النجم العالمى جاستين بيبر، فى حين كانت جائزة أفضل مغنية للعام من نصيب النجمة العالمية إريانا جراند كما فازت جراند بجائزة " THE SOCIAL CELEBRITY ".

وفاز بليك شيلتون بجائزة "HE COUNTRY ARTIST " لعام 2020، بينما فاز بجائزة افضل نجم لاتينى " Becky G "، وكانت جائزة أفضل نجم جديد من نصيب نجمة الراب الشهيرة دوجا كات. كما نالت أغنية " WAP " لكاردى بى و ميجان ذا ستاليون جائزة أفضل تعاون لعام 2020 ، بينما فازت النجمة العالمية زندايا بجائزة "THE STYLE STAR".



5 إطلالات للنجمة ديمي لوفاتو



إطلالة أنيقة للنجمة ديمي لوفاتو



ديمي لوفاتو



