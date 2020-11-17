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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى: بحس بغربة لما أسمع أغانى فيها ألفاظ جريئة والمواضيع بتتقدم بإجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد محيى: "الموضة مش بيكون في موضوع الأغنية أبدا ولكن بيكون دايما في التوزيعات والتحديثات والأصوات الجديدة، ولازم يكون مواكب لعصرنا، والأفكار بتكون في الكلمات وشكل قالب الموسيقى يكون جديد".
وأضاف محمد محيى، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على DMC: "احنا مش بنخترع مزيكا جديدة ولكن احنا لازم نكون متواصلين بالأجيال اللى قبلنا ومتأثرين بيها واحنا حتى الآن بنسمع عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وعلى الحجار ومحمد منير وبنسمع تجارب كثيرة واتعلمنا منها والأجيال اللى بعدنا كذلك".
وتابع: "أنا معرفش أكون غير محمد محيى وساعات بحس بالغربة لما أسمع أغانى فيها ألفاظ أو أفكار جريئة، لأن جيلنا كان في رقابة، وكنا بنقدم حاجات مفيهاش إسفاف أو حاجة وحشة، ولكن دلوقتى بقينا نسمع الموضوع نفسه مجرم وبيتقدم بإجرام، وكتير من الناس ممكن يعجبها ولكن في العموم أنا بسمع كل شيء".
وحقق المطرب محمد محيي نجاحا جديدا بعد طرح أغنيته الأخير "بعدنا" على يوتيوب، والتي حققت مليون مشاهدة في 3 أيام، وجاءت ردود الفعل على الأغنية إيجابية، وهى من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس.
وكان قد طرح محيي عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقي فهد وأغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.
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