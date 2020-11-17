محمد محيى: بحس بغربة لما أسمع أغانى فيها ألفاظ جريئة والمواضيع بتتقدم بإجرام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد محيى: "الموضة مش بيكون في موضوع الأغنية أبدا ولكن بيكون دايما في التوزيعات والتحديثات والأصوات الجديدة، ولازم يكون مواكب لعصرنا، والأفكار بتكون في الكلمات وشكل قالب الموسيقى يكون جديد".

وأضاف محمد محيى، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على DMC: "احنا مش بنخترع مزيكا جديدة ولكن احنا لازم نكون متواصلين بالأجيال اللى قبلنا ومتأثرين بيها واحنا حتى الآن بنسمع عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وعلى الحجار ومحمد منير وبنسمع تجارب كثيرة واتعلمنا منها والأجيال اللى بعدنا كذلك".

وتابع: "أنا معرفش أكون غير محمد محيى وساعات بحس بالغربة لما أسمع أغانى فيها ألفاظ أو أفكار جريئة، لأن جيلنا كان في رقابة، وكنا بنقدم حاجات مفيهاش إسفاف أو حاجة وحشة، ولكن دلوقتى بقينا نسمع الموضوع نفسه مجرم وبيتقدم بإجرام، وكتير من الناس ممكن يعجبها ولكن في العموم أنا بسمع كل شيء".