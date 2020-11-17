شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد عن "الآنسة فرح": شخصيتى تحمل مفاجآت كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسلسل "الآنسة فرح" الذى يشارك في بطولته كل من الفنانة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وآخرون نجاحا منذ عرض أولى حلقاته أمس على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت أسماء أبو اليزيد، التي تجسد شخصية فرح، فى تصريحات لها، إنها سعيدة بنجاح المسلسل، ويحمل الجزء الثانى المعروض حاليا عددا من المفاجآت للجمهور الذى ارتبط بالجزء الأول، مؤكدة سعادتها بالعمل مع نجوم كبار دعموها في أولى بطولاتها لتحقيق النجاح المطلوب.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

وتدور أحداث الجزء الثانى من المسلسل حول انفصال كل من "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.