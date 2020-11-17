شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد: سأخصص جائزة باسمى فى دورة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان بيومى، فؤاد أثناء تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، إنه لم يتوقع أن يكون المهرجان بهذه الأهمية والتنظيم والإيمان برسالة الفن وحب المسرح، ودلل على ذلك بأن من استقبله فى المطار شاب خريج طب أسنان وتأثر النجم بيومي فؤاد كثيرا بهذا.

وأشار بيومى فؤاد إلى أنه لا يحب الكلام عقب التكريم، ولكنه شكر المهرجان وإدارته وهمس الدكتور أشرف زكي في أذنه فقرر تخصيص جائزة باسمه فى الدورة القادمة.

وقدم الفنان محسن منصور بيومى فؤاد لتكريمه بكلمات مؤثرة، قال فيها إننا جيل واحد ولكن بيومي فنان مهم وأيقونة جيل وفنان مثابر ونموذج للجد والاجتهاد، ثم كرمه المحافظ اللواء خالد فودة، والدكتور أشرف زكي، والنجمة سميحة أيوب التي منحته درعا باسمها "درع سميحة أيوب" .