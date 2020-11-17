شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد: سأخصص جائزة باسمى فى دورة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان بيومى، فؤاد أثناء تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، إنه لم يتوقع أن يكون المهرجان بهذه الأهمية والتنظيم والإيمان برسالة الفن وحب المسرح، ودلل على ذلك بأن من استقبله فى المطار شاب خريج طب أسنان وتأثر النجم بيومي فؤاد كثيرا بهذا.
وأشار بيومى فؤاد إلى أنه لا يحب الكلام عقب التكريم، ولكنه شكر المهرجان وإدارته وهمس الدكتور أشرف زكي في أذنه فقرر تخصيص جائزة باسمه فى الدورة القادمة.
وقدم الفنان محسن منصور بيومى فؤاد لتكريمه بكلمات مؤثرة، قال فيها إننا جيل واحد ولكن بيومي فنان مهم وأيقونة جيل وفنان مثابر ونموذج للجد والاجتهاد، ثم كرمه المحافظ اللواء خالد فودة، والدكتور أشرف زكي، والنجمة سميحة أيوب التي منحته درعا باسمها "درع سميحة أيوب" .
يذكر أنه قد بدأ منذ قليل توافد نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان مازن الغرباوى على الريد كاربت أمام قصر ثقافة شرم الشيخ، لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وكان على رأسهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكى نقيب الفنانين ورئيس أكاديمية الفنون نائبا عن وزيرة الثقافة.
وحضر أيضا الإعلامى مفيد فوزى، والفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، الفنانة الأردنية أمل الدباس، لقاء سويدان، مروة عبد المنعم، المخرج اللبنانى قاسم اسطنبولى الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية عربية فى 2019، المخرج المصرى إسلام إمام الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية مصرية فى 2019، الفنان محسن منصور، الفنانة منة بدر تيسير.
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.
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