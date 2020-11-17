شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى: أنا شغال فى الألبوم بتاعى من 2011 عشان أطلع أحسن حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد محيى: "أنا كنت شغال في الألبوم الجديد بتاعى من زمن طويل جدا يكاد يكون من 2011، لأنى غيرته كذا مرة وكنت عامل فكرة إنى هفاجئ الناس بأغاني الحزن وكدة، فقولت أعمل فكرة منورة وجت ثورة يناير والمود كله اتغير، وكان لازم أغير فكرتى وفضلت شغال على الفكرة الجديدة لفترة من الوقت لغاية لما جت ثورة 30 يونيو". وأضاف محيى، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة صاحبة السعادة، المذاع على DMC: "فضلت شغال عشان أطلع أنسب تراكات واخترت أحلى ما كان في السنين دى، عشان أذواق التوزيع بدأت تتغير وممكن أغير كلام وكدة، وبحاول أساعد نفسى وأصحابى يساعدونى في إننا نقدم شيء مش عادى، وفى نفس الوقت نرجع لوقت التسعينيات والثمانينيات الجميل".

















وحقق المطرب محمد محيي نجاحا جديدا بعد طرح أغنيته الأخير "بعدنا" على يوتيوب، والتي حققت مليون مشاهدة في 3 أيام، وجاءت ردود الفعل على الأغنية إيجابية، وهى من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس.

وكان محيي طرح عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها، "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقي فهد وأغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.