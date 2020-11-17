شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة انفصاله عن خطيبته علياء بسيونى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف النجم أحمد سعد حساب خطيبته علياء بسيونى من قائمة من يتابعهم على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، الأمر الذى إلى اعتقاد اعتقاد الكثير انفصاله عنها بعد قصة حب كبيرة. وتواصل ”الخليج 365” مع أحمد سعد ليكشف حقيقة الأمر، حيث قال في تصريحات خاصة: "بالفعل حدث ذلك خاصة أننى كل يوم أصحى ألاقى البعض مشيّر صورنا، وعلاقتنا حاليا زى الفل ولا يوجد انفصال، وقررنا أن علاقتنا تكون خاصة ليس لها أى علاقة بالسوشيال ميديا، وصورنا تكون موجودة في بيتنا وعلى الموبايل الخاص بينا فقط، وحياتنا الشخصية خاصة بينا فقط".

وتغزل أحمد سعد مؤخرا فى خطيبته مصممة الأزياء علياء بسيونى، مؤكدًا أنه مبسوط بوجودها فى حياته لأنها تهتم بعمله وتسانده دائمًا، قائلاً: "أنا مبسوط معاها جدًا جدًا، مش عشان بنخرج ونتفسح ونقضى وقت سعيد، لكن مبسوط معاها لأنها بتخلى بالها من شغلى وتساندنى دائمًا، وتخلينى مودى حلو وأقدم حاجات حلوة، وزى ما بيتقال وراء كل رجل عظيم امرأة، الناس شايفة إنى متغير وبتواصل باستمرار مع جمهورى، وأبعدتنى عن المشاكل والأخبار المشمئزة".

وكان النجم أحمد سعد أحيا حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية وبحضور كامل العدد، وحضر سعد بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وقدم وصلته الطربية التى أمتعت جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

وكان ضمن الحضور الفنان عمرو سعد شقيق أحمد والمخرج عمر زهران وكان اللافت للنظر التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية خاصة مع التواجد الكبير من محبى المطرب المتميز.

وقدم أحمد سعد، باقة من أجمل أغانى التراث بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه المميزة منها "يا مصر مين يقدر عليكى"، "على حسب وداد"، "سألت نفسى"، "العشم"، "لأجل النبى"، أهوه ده اللى صار"، بالإضافة إلى "بحبك يا صاحبى" من مسلسل يونس ولد فضه، "ابن الأصول" من مسلسل الفتوة، "الجدعنة"، "يا تمر حنه".. وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات الجمهور وسط عاصفة من التصفيق المتواصل.