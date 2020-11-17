شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القاهرة السينمائى" يكشف تفاصيل الإجراءات الاحترازية بالمهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، إن إدارة المهرجان اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، لحماية جميع الحاضرين بالمهرجان، ومنها الحفاظ على التباعد الاجتماعى، وخضوع جميع الأجانب حاضرين المهرجان لتحليل الـPCR، للتأكد من سلامتهم.

وأضاف حفظى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، المذاع على فضائية CBC، أنه تم اختيار مجموعة من أفضل الأفلام العالمية للعرض خلال المهرجان.

وفى سياق متصل، عبر محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، خلال المؤتمر الصحفى، للمهرجان عن سعادته بعودة المهرجانات السينمائية من جديد في مصر وآخرها الجونة والإسكندرية، ممن انطلقوا رغم الظروف الحالية، مؤكدا ضرورة التعايش طالما اتخذنا الإجراءات الاحترازية، موضحا أن أهم شىء هو الاستمرارية لأنه أمر مهم لصناع السينما وأصحاب المشاريع، موجها الشكر لوزارة الثقافة والرعاة الأساسيين للمهرجان، كما وجه الشكر للناقد أحمد شوقى، المدير الفنى السابق للمهرجان على مجهوده طوال السنين الماضية قبل استقالته من المهرجان.

كشف المهرجان عن اختيار فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم افتتاح الدورة 42 التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.