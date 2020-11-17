شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا تحتفل مع جمهورها بجائزة "People's Choice Awards".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية الكولمبية الأصل ​صوفيا فيرجارا مع جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بحصولها على جائزة أفضل نجمة تليفزيونية كوميدية لعام 2020 عن دوها في المسلسل الشهيرModern Family.

وشاركت الفنانة العالمية صوفيا فيرجارا جمهورها الذي يتجاوز الـ20 مليون متابع عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا لها من كواليس فعاليات حفل توزيع جوائز "People's Choice Awards"، كما نشرت صورة خلال تسلمها الجائزة في الحفل الذي أقيم في سانتا مونيكا.



صوفيا فيرغارا

وخطفت صوفيا فيرجارا البالغة من العمر 48 عاما، الأنظار في "People's Choice Awards" الذي حصدت فيه جائزة أفضل نجمة تلفزيونية كوميدية لعام 2020.

وكانت تصدّرت صوفيا نجمة مسلسل "مودرن فاميلي" التلفزيوني قائمة الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء جائحة كوفيد-19، على ما أظهر التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة "فوربس".



صوفيا فيرجارا

وفي وقت سابق، شاركت صوفيا فيرجارا متابعيها صورة سيلفى بعد تصنيفها في المركز الأولي من قبل فوربس، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وبنطلون سلط موقع الديلي ميل الضوء على سعره حينما أكد أنها يقترب من 1000 جنيه إسترليني، ويبلغ 945 جنيه إسترليني بالتحديد، وذلك بعدما نشرت صورة لها على انستجرام وعلقت عليها بأنها جاءت من نزهتها الأولي خلال 7 أشهر من الحجر الذاتي كإجراءات وقائية من فيروس كورونا.