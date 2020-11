شكرا لقرائتكم خبر عن هل فوز KUWTK فى People’s Choice Awards خطوة لإلغاء فكرة توقف البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من إعلان القائمون على برنامج " KUWTK " أو " Keeping Up with the Kardashians " شهر سبتمبر الماضى عن توقف البرنامج فى أوائل العام المقبل إلا أن البرنامج ما زالت تزداد شعبيته و نجاحاته حول العالم .



فاز برنامج تليفزيون الواقع الشهير " KUWTK " أو " Keeping Up with the Kardashians " بجائزة أفضل تليفزيون واقع للعام و ذلك فى حفل توزيع جوائز " People’s Choice Awards " لعام 2020 الذى أقيم فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الامريكية كما فازت النجمة العالمية كلو كاردشيان عن نفس البرنامج بجائزة أفضل نجمة تليفزيون واقع .



وبعد فوز البرنامج بالجائزتين تزداد التساؤلات حول تراجع القائمين على البرنامج عن فكرة توقفه فى 2021 وتكون خطوة تحفيزيه جديدة ليستكمل باقى نجاحاته والكشف عن المزيد من أسرار أفراد العائلة الشهيرة التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم، وخاصة أن المشاهدين لا يشعرون بالملل من متابعة مغامرات والأحداث التى تمر على عائلة كاردشيان و التى تكون عادة مثيرة للاهتمام .

كما يركز البرنامج الشهير عن علاقات نساء عائلة كاردشيان كيم و كلو كورتنى كاردشيان و كيلى وكيندال جينر و والدتهم امبراطورة العائلة كريس جينر بأصدقائهم و أزواجهم وهو ما يجعل المشاهد يشعر و كأنه وفرد من العائلة يعيش اللحظات الحقيقية لهذه النوعية من العلاقات الخاصة .