شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب وحنان مطاوع وبيومى فؤاد فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل توافد نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، علي السجادة الحمراء أمام قصر ثقافة شرم الشيخ لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وكان على رأسهم خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس إكاديمية الفنون نائبا عن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وحضر أيضا الإعلامي مفيد فوزى، وسميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، وحنان مطاوع، وبيومي فؤاد، والفنانة الأردنية أمل الدباس، ولقاء سويدان، ومروة عبد المنعم، والمخرج اللبنانى قاسم اسطنبولي الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية عربية في 2019، والمخرج المصرى إسلام إمام الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية مصرية في 2019، والفنان محسن منصور، والفنانة منة بدر تيسير.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة الراحلة سناء جميل وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.